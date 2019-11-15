«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
По сообщению паблика «Омбудсмен полиции», лейтенант из Таганрога скончался в ожидании помощи в госпитале МВД. Трагичную историю болезни Романа Р., рассказывает анонимный источник. Он заявляет, что близкие погибшего не хотят общаться с прессой.
Речь в сообщении идет о событиях, случившихся в октябре. В свой выходной полицейский из Таганрога почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Лейтенант был госпитализирован в местную больницу.
По рассказу авторов поста, полицейский оказался прикован к кровати, врачи рассказали о надрыве тромба в голове, лейтенанту полиции потребовалась срочная операция. У больного не оказалось страхового полиса, его должны были перевести в ведомственное медучреждение.
Как пишет «Омбудсмен полиции», начальник амбулатории МВД в Таганроге на протяжении 28 дней «кормил» лейтенанта Романа Р. и его родственников обещаниями, после пояснил, что в Ростовской Области все квоты в этом году выбраны, и срочную операцию сделать не могут.
— Романа могла спасти операция в Новосибирске, при этом перевозка пациента, которому запрещено даже садиться, полностью ложилась на плечи его родственников, — добавил автор поста.
14 ноября полицейский скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU