«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск

15 Нояб. 19:31 2019-11-15T19:31:58+03:00

Правозащитники рассказали о том, как в больнице не смогли помочь полицейскому. Фото: Архив КП

Пациент поступил с надрывом тромба, он не дождался операции, об этом сообщает паблик, защищающий интересы правоохранителей

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По сообщению паблика «Омбудсмен полиции», лейтенант из Таганрога скончался в ожидании помощи в госпитале МВД. Трагичную историю болезни Романа Р., рассказывает анонимный источник. Он заявляет, что близкие погибшего не хотят общаться с прессой.

Речь в сообщении идет о событиях, случившихся в октябре. В свой выходной полицейский из Таганрога почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Лейтенант был госпитализирован в местную больницу.

По рассказу авторов поста, полицейский оказался прикован к кровати, врачи рассказали о надрыве тромба в голове, лейтенанту полиции потребовалась срочная операция. У больного не оказалось страхового полиса, его должны были перевести в ведомственное медучреждение.

Как пишет «Омбудсмен полиции», начальник амбулатории МВД в Таганроге на протяжении 28 дней «кормил» лейтенанта Романа Р. и его родственников обещаниями, после пояснил, что в Ростовской Области все квоты в этом году выбраны, и срочную операцию сделать не могут.

— Романа могла спасти операция в Новосибирске, при этом перевозка пациента, которому запрещено даже садиться, полностью ложилась на плечи его родственников, — добавил автор поста.

14 ноября полицейский скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU