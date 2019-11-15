То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
Серьезный перепад температур ожидает жителей Новосибирска и области в ближайшее время. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, этой ночью температура в городе опустится максимум до -29 градусов, по области до -31. Однако трескучие морозы продержатся совсем недолго. Уже в субботу потеплеет до -18 градусов, а в воскресенье и того теплее -3-5 градусов.
Основное ослабление мороза ожидается в ночь на воскресенье.
— Ночью снег, местами метель, днем небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица, — это прогноз осадков на воскресенье.
Ветер периодически будет меняться с юго-западного на западный и на северный.
Перепады температур, скорее всего, почувствуют метозависимые люди. Также 16 ноября ожидает накопление вредных примесей в воздухе, однако, уже к концу выходных ветер должен развеять смог.
ИСТОЧНИК KP.RU