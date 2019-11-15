2019-11-15T19:08:59+03:00
Общество

То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов

Самые холодные часы ожидаются этой ночью
Екатерина КОМЯКОВА
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На Новосибирск идет волна холода.На Новосибирск идет волна холода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Серьезный перепад температур ожидает жителей Новосибирска и области в ближайшее время. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, этой ночью температура в городе опустится максимум до -29 градусов, по области до -31. Однако трескучие морозы продержатся совсем недолго. Уже в субботу потеплеет до -18 градусов, а в воскресенье и того теплее -3-5 градусов.

Основное ослабление мороза ожидается в ночь на воскресенье.

— Ночью снег, местами метель, днем небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица, — это прогноз осадков на воскресенье.

Ветер периодически будет меняться с юго-западного на западный и на северный.

Перепады температур, скорее всего, почувствуют метозависимые люди. Также 16 ноября ожидает накопление вредных примесей в воздухе, однако, уже к концу выходных ветер должен развеять смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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