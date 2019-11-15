2019-11-15T18:44:54+03:00
Общество

«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП

Авария случилась в конце сентября, микроавтобус влетел в стоящую на обочине фуру
Екатерина КОМЯКОВА
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В аварии погиб 29-летний мужчина, но дело могут закрыть, не найдя виновных.В аварии погиб 29-летний мужчина, но дело могут закрыть, не найдя виновных.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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26 сентября на трассе Новосибирск-Павлодар случилась страшная авария. Nissan Vanette ехал в сторону города, в районе села Ярково автомобиль врезался в фуру, стоящую на обочине. Как говорят водители, видевшие последствия столкновения, микроавтобус просто порвало на части, у водителя не было шансов выжить.

Сегодня родственники погибшего 29-летнего мужчины обращаются к очевидцам за помощью, они просят выйти на связь, если у кого-то сохранилась запись момента аварии.

— В этой аварии погиб наш друг, отец и просто хороший человек. А дело пытаются закрыть. Нам посоветовали найти очевидцев, может быть у подписчиков сохранилась видеозапись столкновения, будем очень признательны, — обращаются к водителям родственники через паблик «Служба эвакуации АСТ-54».

Близкие оставили свой телефон — 8-905-094-74-29.

В сентябре, когда сообщение о ДТП было опубликовано первый раз, водители сообщали, что та фура стояла на обочине уже несколько дней, при этом дальнобойщик выставил знак аварийной остановки, но аварийные сигналы на грузовике не работали.

— В день аварии, рано утром я ехал на работу и сам в последний момент увидел фуру (шла встречка, которая слепила фарами), фура стояла одним колесом на обочине. Аварийные сигналы не работали, стоял только знак, в метрах 15, — пишет один из подписчиков паблика.

Микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру под Новосибирском.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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