2019-11-15T18:15:21+03:00
Происшествия

«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей

Суд вынес мягкий приговор и назначил условный срок за крупное хищение
Никита МАНЬКО
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Приговор суда был мягким.Приговор суда был мягким.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Многодетная мать из села Раздольное оказалась на скамье подсудимых: она ограбила ломбард, где работала.

Женщина устроилась туда в декабре 2017 года. Дела у мамы троих детей шли неважно: денег ни на что не хватало. И в декабре 2018 года она решила тайком взять из кассы около 500 рублей. Пропажи не заметили, и 42-летняя сотрудница начала брать всё больше: в итоге к 1 апреля 2019 года взяла уже более 395 тысяч рублей.

- Женщина не возместила причинённый вред, но полностью признала вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Она пояснила, что вынуждена была брать деньги, чтобы прокормить семью. Суд учёл раскаяние, наличие трёх малолетних детей, отсутствие судимости, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Ирина Парыгина.

Октябрьский районный суд вынес приговор за хищения на рабочем месте в крупном размере и назначил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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