Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»

15 Нояб. 17:45 2019-11-15T17:45:02+03:00

Завтра Олег Сайденцаль должен был выступить на турнире «Ярость стихий». Фото: соцсети

По предварительным данным, у Олега Сайденцаля случился инфаркт

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Новосибирский спортсмен-тяжеловес Олег Сайденцаль ушел из жизни в возрасте 44 лет. Товарищи пауэрлифтера сообщают, что Олег умер в 20 часов по московскому времени в столице, у мужчины случился инфаркт.

Известно также, что спортсмен скончался после «Битвы за хайп». Завтра Олег должен был выступить на турнире «Ярость стихий».

— Много достижений и сложных правильных решений выпало на судьбу этого скромного здоровяка с необъятной широтой души, наполненной добротой, теплом и отзывчивостью но, как мы знаем, Бог забирает лучших, — публикует соболезнования Союз пауэрлифтеров России.

«Битва за хайп», в которой участвовал сибиряк, это любительские и профессиональные поединки MMA.

Олег Сайденцаль чемпион различных соревнований России, Европы и мира по жиму лежа, чемпион «Арнольд Классик», обладатель титула «Элита России». Ему принадлежат несколько мировых рекордов.

Одно из последний видео, где Олег Сайденцаль жмет штангу. Минипроходка перед Яростью стихий 320-3/3.

ИСТОЧНИК KP.RU