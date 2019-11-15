Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»
Новосибирский спортсмен-тяжеловес Олег Сайденцаль ушел из жизни в возрасте 44 лет. Товарищи пауэрлифтера сообщают, что Олег умер в 20 часов по московскому времени в столице, у мужчины случился инфаркт.
Известно также, что спортсмен скончался после «Битвы за хайп». Завтра Олег должен был выступить на турнире «Ярость стихий».
— Много достижений и сложных правильных решений выпало на судьбу этого скромного здоровяка с необъятной широтой души, наполненной добротой, теплом и отзывчивостью но, как мы знаем, Бог забирает лучших, — публикует соболезнования Союз пауэрлифтеров России.
«Битва за хайп», в которой участвовал сибиряк, это любительские и профессиональные поединки MMA.
Олег Сайденцаль чемпион различных соревнований России, Европы и мира по жиму лежа, чемпион «Арнольд Классик», обладатель титула «Элита России». Ему принадлежат несколько мировых рекордов.
Одно из последний видео, где Олег Сайденцаль жмет штангу. Минипроходка перед Яростью стихий 320-3/3.
ИСТОЧНИК KP.RU