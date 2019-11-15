Депутаты избивали предпринимателей под Новосибирском
Прокуратура направила в суд дело об избиении предпринимателей. Отвечать предстоит двум обвиняемым, которые были избраны в депутаты.
- Злоумышленники вывезли на автомобиле одного из предпринимателей, открывшего в селе Скала кафе, в безлюдное место. Там они потребовали от конкурента закрыть предприятие общепита. Однако предприниматель отказался, поэтому был избит, - сообщает Генеральная прокуратура РФ. - Кроме того, один из фигурантов дела, угрожая применить насилие, вымогал у другого предпринимателя 1 тонну дизельного топлива, а, получив отказ, избил его.
Судить народных избранников будут по двум статьям уголовного кодекса: часть 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к отказу от совершения сделок с применением насилия) и часть 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).
ИСТОЧНИК KP.RU