Депутаты избивали предпринимателей под Новосибирском

15 Нояб. 15:57 2019-11-15T15:57:37+03:00

Закончилось следствие по делу народных избранников, теперь их ждет суд

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Прокуратура направила в суд дело об избиении предпринимателей. Отвечать предстоит двум обвиняемым, которые были избраны в депутаты.

- Злоумышленники вывезли на автомобиле одного из предпринимателей, открывшего в селе Скала кафе, в безлюдное место. Там они потребовали от конкурента закрыть предприятие общепита. Однако предприниматель отказался, поэтому был избит, - сообщает Генеральная прокуратура РФ. - Кроме того, один из фигурантов дела, угрожая применить насилие, вымогал у другого предпринимателя 1 тонну дизельного топлива, а, получив отказ, избил его.

Судить народных избранников будут по двум статьям уголовного кодекса: часть 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к отказу от совершения сделок с применением насилия) и часть 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).

ИСТОЧНИК KP.RU