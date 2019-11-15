937 преступлений против детей: прокуратура назвала количество должников по алиментам, которые попали под статью

15 Нояб. 15:39 2019-11-15T15:39:45+03:00

Неуплата алиментов оказалась одним из самых распространенных преступлений против несовершеннолетних в Новосибирской области

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937 преступлений против несовершеннолетних – это неуплата алиментов. Такую цифру в этом году вывели сотрудники прокуратуры.

- Большинство преступлений против интересов несовершеннолетних - это преступления, связанные с неуплатой алиментов. За 10 месяцев текущего года совершено 937 таких преступлений, - сообщил КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Николай Архипов.

Уголовный кодекс предусматривает для должников по алиментам до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU