Собрали «паровозик»: в Новосибирске столкнулись пять машин
Днем в пятницу,15 ноября, в Новосибирске столкнулось сразу пять машин: ДТП произошло на Ипподромской магистрали. Там образовался «паровозик».
— Состав образовался из кроссовера KIA, универсала Lada Priora, внедорожника Land Rover и двух седанов. «Локомотивом» в этом происшествии выступил Hyundai Solaris, он стоит самым первым, — рассказал очевидец в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На фотографии видно, что несколько машин стоят друг за дружкой. Владельцы автомобилей находятся рядом. Видимо, ждут, когда приедут сотрудники ГИБДД и помогут им разобраться кто виноват.
В социальных сетях сибиряки стали шутить над таким необычным ДТП:
— Последний платит за всех.
— Пробка себя ждать не заставит.
— Так все ровненько стоят.
Авария на Ипподромской.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU