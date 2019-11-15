2019-11-15T12:45:45+03:00
Общество

Собрали «паровозик»: в Новосибирске столкнулись пять машин

По предварительной информации, пострадавших нет
Анна ПАШАГИНА
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Машины выстроились друг за дружкой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Машины выстроились друг за дружкой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Днем в пятницу,15 ноября, в Новосибирске столкнулось сразу пять машин: ДТП произошло на Ипподромской магистрали. Там образовался «паровозик».

— Состав образовался из кроссовера KIA, универсала Lada Priora, внедорожника Land Rover и двух седанов. «Локомотивом» в этом происшествии выступил Hyundai Solaris, он стоит самым первым, — рассказал очевидец в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На фотографии видно, что несколько машин стоят друг за дружкой. Владельцы автомобилей находятся рядом. Видимо, ждут, когда приедут сотрудники ГИБДД и помогут им разобраться кто виноват.

В социальных сетях сибиряки стали шутить над таким необычным ДТП:

— Последний платит за всех.

— Пробка себя ждать не заставит.

— Так все ровненько стоят.

Авария на Ипподромской.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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