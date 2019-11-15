Никакой эвтаназии: в Новосибирске отказались усыплять агрессивных бездомных собак

15 Нояб. 11:27 2019-11-15T18:10:30+03:00

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В Новосибирске перестанут усыплять бездомных собак и кошек. Ранее, если зверь попадал в Центр по проблемам домашних животных и ему не находили хозяев, его ждала эвтаназия. С приходом нового директора центра Светланы Слесаревой, все изменилось. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

— Накануне вечером представители городской администрации встретились с представителями зоозащитников и подтвердили назначение Светланы Слесаревой главой новосибирской службы отлова. Однако дату еще не выбрали, — сообщает издание «Ваш город».

— На текущий период времени контракт на проведение медикаментозной эвтаназии с ГБУ НСО «Управление ветеринарии г. Новосибирска» расторгнут. В настоящее время эвтаназия в учреждении не осуществляется, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

При этом пока непонятно, что будут делать с агрессивными собаками, которые попадают в Центр. Как правило, отлов забирал животных с улиц по жалобам жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU