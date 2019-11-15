2019-11-15T18:10:30+03:00
Дом. Семья

Никакой эвтаназии: в Новосибирске отказались усыплять агрессивных бездомных собак

Центр по проблемам домашних животных расторг контракт на эвтаназию собак и кошек
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Теперь собаки могут не бояться отлова.Теперь собаки могут не бояться отлова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Новосибирске перестанут усыплять бездомных собак и кошек. Ранее, если зверь попадал в Центр по проблемам домашних животных и ему не находили хозяев, его ждала эвтаназия. С приходом нового директора центра Светланы Слесаревой, все изменилось. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

— Накануне вечером представители городской администрации встретились с представителями зоозащитников и подтвердили назначение Светланы Слесаревой главой новосибирской службы отлова. Однако дату еще не выбрали, — сообщает издание «Ваш город».

— На текущий период времени контракт на проведение медикаментозной эвтаназии с ГБУ НСО «Управление ветеринарии г. Новосибирска» расторгнут. В настоящее время эвтаназия в учреждении не осуществляется, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

При этом пока непонятно, что будут делать с агрессивными собаками, которые попадают в Центр. Как правило, отлов забирал животных с улиц по жалобам жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»