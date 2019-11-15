2019-11-15T09:58:06+03:00
Происшествия

«Это караул!» В Новосибирске грабят квартиры с помощью детей

Жители пересказывают друг другу истории о многочисленных преступлениях, в областном главке МВД подтверждают одно
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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По мнению жительниц, преступления совершают эти женщины.По мнению жительниц, преступления совершают эти женщины.
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Жители Кировского района массово пересылают друг другу голосовые сообщения о серийных ограблениях. Виновниками люди называют двух женщин, предположительно – цыганок.

- Мы попались. Нашу квартиру ограбили с помощью ребенка. Зашли с ним двое цыганок. Мы не одни такие на массиве. Следственная группа приехала, я выяснила, что они во многих районах орудуют. Их видели на Затулинке. Берегите своих детей. Наш сам запустил их в подъезд, они с ним зашли. Одна отвлекала, другая орудовала, - рассказывает женщина в одном из сообщений, которое разлетелось по мессенджерам.

«Наш сам запустил их в подъезд, они с ним в квартиру вошли» - жительницы Новосибирска пересказывают друг другу истории про ограбления квартир. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Подтверждают серию грабежей и другие жительницы. Говорят, что преступницы промышляют, в частности, на Просторном жилмассиве, на массиве Матрешкин двор.

- Жертвами становятся ребятишки. Нам 10, а мальчику с нашего массива 11 лет. Караулят специально одиноких детей, - рассказывает женщина в другом аудиосообщении.

На запрос КП-Новосибирск представитель областного главка МВД Сергей Страдымов подтвердил лишь один факт. Преступление по его словам было совершено 13 ноября на улице Петухова.

- В 16.20 две женщины с ребенком проникли в квартиру. Похищены деньги и золото на 31 800 рублей, - сказал Страдымов.

Напомним, новосибирские правоохранители фиксировали и другие преступления, в эпицентре которых оказываются дети. О примере в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказывал прокурор отдела правовой статистики прокуратуры Новосибирской области Александр Сердюк:

- Есть примеры, когда человек приехал, например, к какому-то магазину. Садится в машину (как правило, машина - не бюджетного варианта). К нему подходит ребенок, девочка лет 11-12 лет, во встревоженном состоянии и просит, обращаясь к водителю: «Дяденька, довезите меня, пожалуйста, до дома».

По словам Сердюка, когда водитель садит ребенка в машину, преступники, находясь в другом автомобиле, снимают на видео, как девочка оказывается в машине незнакомца. А затем в пути преграждают путь водителю и начинают шантаж.

Прокурор рассказал, как действовать, если незнакомый ребенок просит о помощи

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ИСТОЧНИК KP.RU

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