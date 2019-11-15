«Я — мы толстый кот»: новосибирцы выпустили майки с котом Виктором, которого не пускали в самолет

15 Нояб. 09:26 2019-11-15T15:25:11+03:00

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В Новосибирске выпустили мини-коллекцию, посвященную полету кота Виктора. Напомним, котейку в теле не пускали на борт самолета из-за пары лишних кило. Виктор все-таки летел вместе с хозяином, но авиакомпания придумала способ, как наказать мужчину: его лишили накопленных милей.

Эта история вызвала резонанс по всей стране и не оставила равнодушных. Так, в Новосибирске производитель маек с принтами вдохновился снимками упитанного кота и решил выпустить целую коллекцию, а часть денег от продажи одежды будут направлены в кошачий приют. Минимальная стоимость футболки — 840 рублей, а еще есть свитшоты, самый дешевый обойдется в 2220 рублей.

— Нам крайне симпатична позиция Михаила: сделать из этого добрую историю и помочь другим. Мы периодически делаем посильные нам благотворительные акции и очень рады встретить в этой истории единомышленника. Мы сознательно сейчас не называем приют, куда будут перечислены деньги, так как хотим внимательно подойти к этому вопросу и совместно выбрать нуждающихся, — отметили в компании.

На майках изображен сам Виктор и мемы, которые заполнили сеть. Шесть принтов, из которых состоит коллекция, показали хозяину кота Михаилу Галину и он “благословил” запуск. Кстати, часть принтов будут редактируемыми, так что пользователи могут частично изменить текст, дополнить принт и адаптировать под себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

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ИСТОЧНИК KP.RU