Игроки ХК «Сибирь» учат детей-инвалидов играть в следж-хоккей

15 Нояб. 10:05 2019-11-15T10:31:07+03:00

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Не так давно в Новосибирске стал активно развиваться следж-хоккей. Это вид спорта для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Об этом направлении рассказали «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Первая команда «Сибирский лис» была основана в Бердске весной прошлого года, а «Сибирь-следж», тренирующаяся в «Энергии» на ОбьГЭСе, — 28 декабря 2018-го, ей еще и года нет, — рассказывают «Ведомости».

В семьях следж-хоккеистов тоже происходят кардинальные изменения. Если раньше папы были только добытчиками в семье, а воспитание ребенка-инвалида ложилась на плечи мамы, то сейчас папы полностью погружены в новое увлечение ребенка. Мужчины начинают гордиться своими детьми.

— Ребятишки ездят на учебно-тренировочные интенсивы, которые проводят игроки взрослой сборной России по следж-хоккею, в конце ноября — начале декабря наши команды отправятся уже на второй фестиваль детской следж-хоккейной лиги в Сочи,- пишут «Ведомости».

ИСТОЧНИК KP.RU