2019-11-15T15:43:13+03:00
Общество

Спасатели предупредили новосибирцев о тонком льде на реках

Для зимней рыбалки еще время не пришло, и можно попасть в беду
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Лед еще не окреп. Нужно немного подождать. Фото: «Навигатор»Лед еще не окреп. Нужно немного подождать. Фото: «Навигатор»
Изменить размер текста:

Спасатели предупредили сибиряков о том, что лед на реках еще очень тонкий и находиться на нем сейчас еще опасно. Но сибиряки пренебрегают собственностью: об этом сообщает издание «Навигатор».

— На днях были в микрорайоне Шлюз на территории ЖБИ, и там уже на льду сидят рыбаки. Хотя и лед чуть больше 5 сантиметров толщиной, он еще все равно опасен, — рассказал Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району.

В Новосибирской области уже есть случаи, когда выход на лед сыграл с сибиряками злую шутку. Трое мужчин решили прокатиться на снегоходе: они ушли под воду вместе со своим транспортным средством. Очевидцы сразу же вызвали спасателей.

— В МЧС напоминают, что лед считается безопасным, только когда его толщина не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность можно определить визуально. Если лед голубого цвета -значит плотный, белого — его прочность в 2 раза меньше, — сообщает издание «Навигатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»