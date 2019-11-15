Спасатели предупредили новосибирцев о тонком льде на реках

15 Нояб. 09:06 2019-11-15T15:43:13+03:00

Для зимней рыбалки еще время не пришло, и можно попасть в беду

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Спасатели предупредили сибиряков о том, что лед на реках еще очень тонкий и находиться на нем сейчас еще опасно. Но сибиряки пренебрегают собственностью: об этом сообщает издание «Навигатор».

— На днях были в микрорайоне Шлюз на территории ЖБИ, и там уже на льду сидят рыбаки. Хотя и лед чуть больше 5 сантиметров толщиной, он еще все равно опасен, — рассказал Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району.

В Новосибирской области уже есть случаи, когда выход на лед сыграл с сибиряками злую шутку. Трое мужчин решили прокатиться на снегоходе: они ушли под воду вместе со своим транспортным средством. Очевидцы сразу же вызвали спасателей.

— В МЧС напоминают, что лед считается безопасным, только когда его толщина не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность можно определить визуально. Если лед голубого цвета -значит плотный, белого — его прочность в 2 раза меньше, — сообщает издание «Навигатор».

ИСТОЧНИК KP.RU