2019-11-15T18:15:26+03:00
Общество

«Нам дали время — до понедельника»: зоозащитники спасли кошек, замурованных в подвале

Новосибирцы из разных районов города дежурили всю ночь в подъезде, чтобы не дать отравить животных
Ульяна ДЖАНКОВА
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Зоозащитникам удалось отстоять кошек, которых замуровали в подвале. Фото: соцсетиЗоозащитникам удалось отстоять кошек, которых замуровали в подвале. Фото: соцсети
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В Новосибирске незнакомые друг другу люди объединились, чтобы спасти бездомных кошек, которых замуровали в подвале дом №75 по улице Грибоедова. Если бы не зоозащитники сегодня, 15 ноября, животных бы отравили вместе с насекомыми.

Напомним, представители УК убеждали людей в том, что в подвале нет животных, якобы их забрали волонтеры, травить будут только насекомых. Но неравнодушные сибиряки ночью залезли в подвал и нашли кошек. После этого, люди, ранее друг с другом незнакомые, приняли решение провести ночь в подъезде, чтобы не дать утром отравить беззащитных животных. Настойчивость и упорство жителей увенчалось успехом, представители УК дали людям ключи от подвала.

— Нам дали время до понедельника, мы должны отловить всех кошек. Но мы сомневаемся, что уложимся за это время, но будем стараться, — рассказывает Виктория. — Здесь мы будем находиться день и ночь, распишем дежурства. Мы уже нашли места, куда кошек можно отвезти. Комментаторов много в интернете, но по факту нас команда всего пять человек.

По словам местной жительнице Галины Николаевны, подобная ситуация во всем городе.

— Не везде находятся активные пенсионеры, которые могут вместе с волонтерами активно спасать кошек. Многие бабушки только кормят животных, но больше ничего не могут, не знают, куда пойти и к кому обратиться, тихо рыдают дома. Но не они виноваты в том, что питомцы оказываются заложниками. Виноваты те, кто бросают. Мы всю ночь дежурили, чтобы кошек не отравили. Писала в прокуратуру по поводу замурованных кошек — ответа нет, а ведь это же жестокое отношение к животным. Тут кошка бежала от собак, хотела спрятаться в подвале, а там решетка, и ее свора разорвала.

Пояснения по данному случаю дали в городской администрации.

— В мэрии Новосибирска ответили, что за состоянием подвалов и продухов должна следить управляющая компания. Она же должна обеспечить вентиляцию, освещение, защиту от сырости, грызунов, кошек и собак. При этом полностью блокировать продухи нельзя, и в каждой секции дома их должно быть не менее двух, — сообщает издание «Ваш город». — В случае, если у жильцов есть вопросы о перекрытии продухов, они должны решать их через управляющую компанию. Если она бездействует, то стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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