«Вскрыли с помощью программы»: сибиряк в нижнем белье догнал угнанный кроссовер и задержал воришку

15 Нояб. 02:54 2019-11-15T02:54:48+03:00

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В Новосибирске из двора жилмассива «Матрешкин двор» в Кировском районе подросток пытался угнать дорогой кроссовер. Все произошло ночью, 14 ноября. Владельцу повезло, ведь он вовремя заметил, что его автомобиль вдруг собирается покинуть двор. Это зафиксировала камера наружного наблюдения. Кадры того, как машина покидает парковку и ее догоняет хозяин, опубликованы в группе новосибирской эвакуации «АСТ-54».

— Объясню, ситуацию, — пишет в паблике, по всей видимости, владелец авто. — Машину взломали с помощью программы, угон был спланирован, сигналку даже штатную не так просто сбросить, так как там есть антиугон. Парню, который был за рулем, 16 лет: ему ничего ему не будет. Теперь вопрос, кто за этим всем стоит, так как данная программа, которая снимает блокиратор стоит не дешево.

Подписчики группы сначала предположили, что кадры на видео — это постановочная съемка.

Но очевидцы, которые живут рядом, подтвердили, что все было на самом деле.

— Это реальная запись. Живу в доме, у которого все произошло, — пишут соседи. — Угонщики даже камеры не побоялись. Александр — молодец: с 7 этажа спуститься и догнать — браво!

Также подписчики пишут, что мужчина якобы несколько раз вставал выключать «сигналку», а потом решил на камерах посмотреть, что происходит. Когда понял в чем дело, побежал в чем был, только куртку успел схватить по пути.

Подписчики паблика паблика также предполагают, что угонщику ничего не будет: слишком молод.

— Несовершеннолетнему железобетонно ничего не будет, на учет поставят и все, — пишут сибиряки.

— Этот парень — просто бегунок, а оборудование у кого-то на парковке для удаленного доступа было. Он исполнил самую простую и незначительную роль, да и в случае осечки, как в этом примере — с него и взятки гладки, — рассказывают люди.

Подписчики вспомнили случаи того, как владельцы успевали догнать свое авто после угона:

— Был ролик когда девушка также авто свое догнала, на капот запрыгнула, там прям на дороге машина виляла скинуть пыталась, в дворники зацепилась и не отпускала.

В Новосибирске подросток пытался угнать автомобиль, но владелец его догнал.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU