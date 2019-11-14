2019-11-14T19:08:43+03:00
Общество

Новосибирцам предлагают поросят-отказников из Москвы

Забрать миниатюрную хрюшку можно будет бесплатно, оплатив только ее доставку в Новосибирск и все сопутствующие этому необходимые принадлежности
Алена КУЛЕШОВА
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Такие мини-хрюшки достаточно просты в уходе. Фото: Ксения РемизоваТакие мини-хрюшки достаточно просты в уходе. Фото: Ксения Ремизова
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Владельцы приюта для животных в Москве предлагают сибирякам взять к себе домой весьма нестандартного питомца: небольшого размера свинку. Или, по-другому, минипига. Забрать миниатюрную хрюшку можно будет бесплатно, оплатив только ее доставку в Новосибирск и все сопутствующие этому необходимые принадлежности. Предполагается, что примерная сумма данных расходов составит около десяти тысяч рублей.

— Так получилось, что у нас в приюте сейчас оказалось слишком много животных. Больше, чем мы можем себе позволить исходя из наших возможностей. Мининипиги попадали к нам по разным причинам, некоторых мы выкупили из цирка, некоторых передали нам волонтеры. Но теперь мы активно ищем им новых хозяев, ведь эти создания очень нуждаются в заботе, — рассказала КП-Новосибирск Ксения Ремизова, владелица «Клуба владельцев минипигов «Моя Хрюня» и Приюта Минипигов. — Сейчас непристроенными остались только пять поросят: три мальчика и две девочки.

Минипиги - очень умные и эмоциональные животные. Фото: Ксения Ремизова

Минипиги - очень умные и эмоциональные животные. Фото: Ксения Ремизова

Опытная владелица минипигов из Новосибирска Эстер Делагарди утверждает, что эти животные на самом деле очень милые и ухаживать за ними совсем не так сложно, как может показаться.

— Это очень умные и эмоциональные животные. Они обладают своим характером, в каком-то смысле даже считают себя ровней человеку. Из главных плюсов: они не пахнут, ходят в туалет в лоток или на улицу, осваивают команды за один день, очень привязываются к хозяину, обладают максимально широким эмоциональным диапазоном. Из минусов — могут вырасти до 40 кг, периодически жуют то, что плохо спрятано, и пытаются выстроить свою «иерархию» в доме, — поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Эстер Делагарди. — Ухаживать за ними очень просто: кормить маленьких свинок нужно два раза в день, желательно с ними гулять и подстригать копыта два раза в год. Если они спят в постели, то купать их можно не чаще, чем раз в две недели. Еще мини-хрюшкам необходимо мягкое спальное место — иначе они удобно устроятся на ваших диванах.

Если вы хотите взять такого минипига себе домой, вы можете связаться с Ксенией Ремизовой по номеру телефона 8-926-842-08-42, чтобы уточнить все необходимые детали.

Они обладают своим характером, в каком-то смысле даже считают себя ровней человеку.Фото: Ксения Ремизова

Они обладают своим характером, в каком-то смысле даже считают себя ровней человеку.Фото: Ксения Ремизова

ИСТОЧНИК KP.RU

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