Подожгли специально? В Новосибирске полыхают постройки в частном секторе
Вечером 14 ноября в частном секторе Ленинского района Новосибирска случился пожар. Там загорелось несколько построек. Произошедшее сняли на видео очевидцы.
— На улице Тульская загорелось несколько построек в частном секторе, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Очевидцы происходящего сообщают, что на месте работают три пожарных машины. О причинах возгорания пока ничего не известно.
На кадрах видно, что постройки действительно сильно охвачены огнем. Пламя и столб дыма, образовавшийся из-за пожара, могли видеть жители окрестных домов.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация по данному вопросу в настоящее время еще уточняется.
В комментариях под постом в паблике некоторые люди предположили, что здания могли поджечь специально.
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.
В Ленинском районе загорелись несколько построек частного сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU