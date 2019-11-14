Подожгли специально? В Новосибирске полыхают постройки в частном секторе

14 Нояб. 14:44 2019-11-14T17:39:24+03:00

В Новосибирске в частном секторе Ленинского района загорелись несколько построек. Фото: Кадр из видео

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Вечером 14 ноября в частном секторе Ленинского района Новосибирска случился пожар. Там загорелось несколько построек. Произошедшее сняли на видео очевидцы.

— На улице Тульская загорелось несколько построек в частном секторе, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Очевидцы происходящего сообщают, что на месте работают три пожарных машины. О причинах возгорания пока ничего не известно.

На кадрах видно, что постройки действительно сильно охвачены огнем. Пламя и столб дыма, образовавшийся из-за пожара, могли видеть жители окрестных домов.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация по данному вопросу в настоящее время еще уточняется.

В комментариях под постом в паблике некоторые люди предположили, что здания могли поджечь специально.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

В Ленинском районе загорелись несколько построек частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU