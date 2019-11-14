Приехали 4 пожарных машины: дым у больницы перепугал жителей Искитима

14 Нояб. 13:49 2019-11-14T13:49:15+03:00

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Сильное задымление у Искитимской городской больницы заметили местные жители, они же выложили фото с улицы Костычева в паблике «Подслушано в Искитиме», где видны пожарные расчеты. По данным автора поста, в травмпункте больницы было сильное задымление, но дым не попал в кадр.

Сотрудники Искитимской городской больницы подтвердили КП-Новосибирск факт пожара.

Подробнее о возгорании рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области:

— На пульт дежурного поступило сообщение о задымлении в больнице, расчеты выехали около 13 часов. На месте обнаружено, что на улице рядом с больницей горел мусор, возгорание было ликвидировано, эвакуация не проводилась. В виду актуальности, в зимнее время в целом участились вызовы из-за срабатывания пожарной сигнализации, мы обязаны оперативно реагировать на такие случаи.

Напомним, 20 октября на пожаре в новосибирской больнице серьезно пострадал пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU