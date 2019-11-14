2019-11-14T13:17:04+03:00
Происшествия

Валит столб дыма: в Новосибирске загорелся грузовик

Видео с происходящим попало в соцсети
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль. Фото: "Инцидент Новосибирск"В Новосибирске загорелся грузовой автомобиль. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Днем 14 ноября в Новосибирске на улице Игарской в производственных корпусах загорелся грузовой автомобиль. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Загорелся грузовик сегодня днем на улице Игарской, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — По неизвестным причинам у транспортного средства полыхала термобудка.

На кадрах видеоролика видно, что у машины действительно сильно горит кузов. Столб дыма, возникший из-за возгорания, поднялся очень высоко и был виден жителям окрестных домов.

В комментариях под постом в группе пользователи соцсетей отметили, что главное, что во время этого пожара никто не пострадал:

— Главное, что в аварии никто не пострадал.

— Интересно, как так вышло. Неужели, машину так прогревал? — пишут люди.

В Новосибирске загорелся грузовик .

ИСТОЧНИК KP.RU

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