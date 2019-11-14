Валит столб дыма: в Новосибирске загорелся грузовик
Днем 14 ноября в Новосибирске на улице Игарской в производственных корпусах загорелся грузовой автомобиль. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— Загорелся грузовик сегодня днем на улице Игарской, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — По неизвестным причинам у транспортного средства полыхала термобудка.
На кадрах видеоролика видно, что у машины действительно сильно горит кузов. Столб дыма, возникший из-за возгорания, поднялся очень высоко и был виден жителям окрестных домов.
В комментариях под постом в группе пользователи соцсетей отметили, что главное, что во время этого пожара никто не пострадал:
— Главное, что в аварии никто не пострадал.
— Интересно, как так вышло. Неужели, машину так прогревал? — пишут люди.
В Новосибирске загорелся грузовик .
ИСТОЧНИК KP.RU