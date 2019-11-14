В Новосибирске пройдет форум, на котором обсудят развитие бизнеса

14 Нояб. 12:16 2019-11-14T12:16:03+03:00

Форум «ИнПарк-2019» пройдет в Новосибирске в девятый раз. Фото: http://inpark2019.tilda.

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В Новосибирске 20-21 ноября пройдет пройдет IX Международный форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2019». В конференц-зале «Marriott Hotel» смогут встретиться представители различных федеральных, региональных министерств и ведомств, инвесторов (в том числе иностранных), крупнейших предпринимательских и финансовых структур, индустриально-парковых проектов.

Данное мероприятие является одной из крупнейших в России экспертных площадок для обсуждения инвестиционного развития регионов. Также, форум станет отличной возможностью для участников обменяться опытом по вопросам реализации индустриально-парковых проектов, технопарковых и кластерных проектов.

— Основными темами форума станут «Реализация нацпроектов с учетом развития промышленной инфраструктуры — технопарков, промышленных технопарков, индустриальных парков», «Кластерная политика как инструмент повышения привлекательности региона», «Механизмы получения господдержки на развитие инфраструктурных проектов», «Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки резидентов индустриальных парков, технопарков и участников кластеров», «Изменения в нормативно-правовой базе, относящейся к развитию промышленной инфраструктуры», — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Новосибирской области.

В рамках форума также состоится специальная выездная программа. В нее войдут экскурсии по промышленным площадкам Новосибирской области (Биотехнопарк, Промышленно-логистический парк) будут совмещены с практикумами от профильных федеральных экспертов и разбором успешных кейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU