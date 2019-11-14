2019-11-14T10:51:09+03:00
Общество

«Зато натурпродукт!»: сибирячка купила консерву с мясом индейки, а в ней одни кости

Женщину успокоили тем, что это якобы такой рецепт приготовления
Ульяна ДЖАНКОВА
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Вместо мяса в собственном соку женщине попались только кости. Фото: «Ревизорро Новосибирск»Вместо мяса в собственном соку женщине попались только кости. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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Жительница Новосибирска после тяжелого трудового дня задумала перекусить вкусненькой консервой. Выбор пал на баночку с ярким названием: «Мясо индейки в собственном соку», а чтобы народ не сомневался, для убедительности производитель добавил приписку — «97,4 % мяса птицы». Женщина примчалась домой, где в предвкушении открыла баночку с мяском. А дальше ее ждало полнейшее разочарование — вместо индейки в собственном соку в консерве были только крупные кости, на вид, кажется, даже не индейки. Снимки неудачной покупки сибирячка опубликовала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Купили вот такую тушенку с костями. До этого момента не думала, что такое возможно. Будьте аккуратны при выборе производителя, — написала расстроенная женщина.

В ответ подписчики группы обвинили покупательницу в том, что она сама виновата: люди писали, что даже не тушенка вовсе, а мясо в собственном соку и кости — это нормально.

— Ну, вообще-то, это не тушенка, а индейка в собственном соку, разница в составе и приготовлении — существенная, — писали сибиряки.

— Зато вы точно знаете из чего это сделано: натурпродукт и ни какой сои, — попытались успокоить сибирячку подписчики группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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