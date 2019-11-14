2019-11-14T10:16:15+03:00
Общество

«И зачем такие кольца?»: у новосибирца палец разбух из-за печатки

Снимать украшение пришлось спасателям
Татьяна СОЛОВОВА
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Палец парня разбух. Фото: МАСС.Палец парня разбух. Фото: МАСС.
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Ночью в четверг, 14 ноября, за помощью к спасателям обратился 18-летний парень. Помощь сибиряку понадобилась необычная: снять с пальца печатку.

- У молодого человека произошел отёк пальца при ношении массивного кольца, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Он сам приехал на базу спасателей на ул. Колыванская.

Кольцо пришлось распилить. Фото: МАСС.

Кольцо пришлось распилить. Фото: МАСС.

Спасатели осмотрели левую руку новосибирцы: как оказалось, единственный способ снять кольцом был перепилить металл с помощью дрели со специальной насадкой. Что они и сделали.

- Вся работа заняла несколько минут. После того, как кольцо было снято, отёк пальца начал проходить, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Парень поблагодарил спасателей за помощь и поехал домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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