2019-11-14T08:55:22+03:00
Звезды

«Ангел ада»: хореограф и акробат записали клип для крутых невест

Певица предстала в двух образах – ангела-невесты в белом платье с крыльями и чёрного ангела в образе байкера
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Наталья постаралась показать разные грани женской души. Фото: Шоу-балет LIFE.Наталья постаралась показать разные грани женской души. Фото: Шоу-балет LIFE.
Изменить размер текста:

Художественный руководитель шоу-балета LIFE Наталья Басова выпустила музыкальный клип о светлой и тёмной сторонах женской души. В ролике певица предстала в двух образах – ангела-невесты в белом платье с крыльями и чёрного ангела в образе байкера на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», подобно участнице банды байкеров «Ангелы Ада».

По словам Натальи Басовой, образы дают зрителю прочувствовать разные состояния женской души – светлую и тёмную сторону.

– Мы давно планировали творческую работу, и личные переживания навеяли написать песню «Ангел», а затем снять клип. Я с детства занимаюсь вокалом, и как организатору праздников и худруку это просто необходимо – быть востребованной и компетентной в разных жанрах творчества. Нужно постоянно вкидывать идеи и тратить на это силы и время, что потом окупается. Можно сказать, что спонсором каждой такой работы выступают заказчики праздников и шоу-программ, – сообщила Наталья Басова.

Клип снимали в конце августа, в сцене свидания снялся новосибирский опытный акробат Аркадий Тепер. В кадре появляются мосты Новосибирска – с крыши белого ангела виден Бугринский мост, ещё одна сцена снята возле метромоста – сейчас там идёт стройка новой станции метро «Спортивная». «Ангела ада» на мотоцикле снимали в городских лесах.

Хореограф и акробат записали клип для крутых невест.Автор-исполнитель Наталья Басова Новосибирск

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»