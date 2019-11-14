«Ангел ада»: хореограф и акробат записали клип для крутых невест

14 Нояб. 08:55 2019-11-14T08:55:22+03:00

Певица предстала в двух образах – ангела-невесты в белом платье с крыльями и чёрного ангела в образе байкера

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Художественный руководитель шоу-балета LIFE Наталья Басова выпустила музыкальный клип о светлой и тёмной сторонах женской души. В ролике певица предстала в двух образах – ангела-невесты в белом платье с крыльями и чёрного ангела в образе байкера на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», подобно участнице банды байкеров «Ангелы Ада».

По словам Натальи Басовой, образы дают зрителю прочувствовать разные состояния женской души – светлую и тёмную сторону.

– Мы давно планировали творческую работу, и личные переживания навеяли написать песню «Ангел», а затем снять клип. Я с детства занимаюсь вокалом, и как организатору праздников и худруку это просто необходимо – быть востребованной и компетентной в разных жанрах творчества. Нужно постоянно вкидывать идеи и тратить на это силы и время, что потом окупается. Можно сказать, что спонсором каждой такой работы выступают заказчики праздников и шоу-программ, – сообщила Наталья Басова.

Клип снимали в конце августа, в сцене свидания снялся новосибирский опытный акробат Аркадий Тепер. В кадре появляются мосты Новосибирска – с крыши белого ангела виден Бугринский мост, ещё одна сцена снята возле метромоста – сейчас там идёт стройка новой станции метро «Спортивная». «Ангела ада» на мотоцикле снимали в городских лесах.

Хореограф и акробат записали клип для крутых невест.Автор-исполнитель Наталья Басова Новосибирск

ИСТОЧНИК KP.RU