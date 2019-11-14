До работы не дошла: в Новосибирске женщина вышла из метро и пропала

14 Нояб. 07:51 2019-11-14T07:53:16+03:00

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54-летняя сибирячка Лариса Труфанова пропала в Новосибирске в среду, 13 ноября: женщина в 9.15 утра сказала мужу, что поедет на работу к мужу, и исчезла.

- Последний раз сибирячку видели на станции метро «Гагаринская», хотя она работает на левом берегу и так там и не появилась. Но не исключено, что в этот район она приехала как раз в связи с работой, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Сейчас полиция проверяет камеры, чтобы понять, куда она направилась дальше. Мы прозвонили все больницы: там ее нет.

Волонтеры отмечают, что никаких конфликтов в семье не было. В Новосибирске у Ларисы живут дети, и сейчас они вместе с супругом сибирячки пытаются ее найти.

Приметы пропавшей женщины такие: рост 160 сантиметров, полное телосложение, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. В день пропажи была одета в коричневый пуховик, светло-коричневую шапку, пёстрое платье, серый жилет, чёрные сапоги. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просят обратиться по тел. 8-800-700-54-52 (бесплатный номер поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU