2019-11-14T07:53:16+03:00
Общество

До работы не дошла: в Новосибирске женщина вышла из метро и пропала

Уже больше суток о Ларисе Труфановой нет вестей
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Лариса пропала 13 ноября. Фото: «Лиза Алерт».Лариса пропала 13 ноября. Фото: «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

54-летняя сибирячка Лариса Труфанова пропала в Новосибирске в среду, 13 ноября: женщина в 9.15 утра сказала мужу, что поедет на работу к мужу, и исчезла.

- Последний раз сибирячку видели на станции метро «Гагаринская», хотя она работает на левом берегу и так там и не появилась. Но не исключено, что в этот район она приехала как раз в связи с работой, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Сейчас полиция проверяет камеры, чтобы понять, куда она направилась дальше. Мы прозвонили все больницы: там ее нет.

Волонтеры отмечают, что никаких конфликтов в семье не было. В Новосибирске у Ларисы живут дети, и сейчас они вместе с супругом сибирячки пытаются ее найти.

Приметы пропавшей женщины такие: рост 160 сантиметров, полное телосложение, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. В день пропажи была одета в коричневый пуховик, светло-коричневую шапку, пёстрое платье, серый жилет, чёрные сапоги. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просят обратиться по тел. 8-800-700-54-52 (бесплатный номер поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»