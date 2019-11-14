2019-11-14T05:35:19+03:00
Общество

«Козел, ты куда пошёл?»: новосибирцы устроили потасовку в очереди к терапевту

Угомонили их пациентки, которые дожидались своего приема
Татьяна СОЛОВОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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На фото - тот самый мужчина, который ждал своей очереди по записи.На фото - тот самый мужчина, который ждал своей очереди по записи.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Утром в четверг, 14 ноября, ЧП произошло в новосибирской поликлинике №7 на улице Ульяновской: там двое пациентов устроили потасовку в очереди к терапевту.

- Один из пациентов пришел по записи и ждал своей очереди. Другой мужчина пришёл без записи, спрашивал, кто последний. Ему все ответили, что пришли по записи. Он сказал, что ему только документы забрать, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск очевидцы. - В результате приняли решение пойти через одного: сначала зайдёт пациент по записи, а потом он.

Однако когда пришла очередь пропустить пациента без записи, тот самый мужчина, чья очередь по записи была следующей, не захотел его пропускать. И тут началось:

- Мужчина, чья очередь была по записи, начал кричать: «Э, мужик ты куда пошёл?». А тот ему отвечает: «Тебе какая разница, сидишь и сиди». И зашёл в кабинет, - продолжают очевидцы. - Мужчина вслед ему крикнул «Козёл».

А когда пациент без записи вышел с приема, то скандал начался по новой:

- Мужчина начал снова орать: «Кто козёл? Она меня сама позвала!», пациент по записи снова крикнул ему «козёл», - описывают дальнейшие события очевидцы. - Они потолкались, поругались. Утихомирили их пациентки, которые ждали своей очереди к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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