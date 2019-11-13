Новосибирец сбил девочку на зебре: ребенок доставлен в больницу

13 Нояб. 20:04 2019-11-13T20:05:13+03:00

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Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске водитель сбил ребенка. На часах было около 19 часов, место столкновения — улица Богдана Хмельницкого, возле дома №44. 12-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле «Шкода Фабия» совершил наезд на несовершеннолетнюю, она была доставлено в больницу с ушибами. Обстоятельства ДТП уточняются, — сообщают в городской ГИБДД.

Водителей просят быть осторожней на дорогах, учитывать гололед при резком торможении. Также сотрудники госавтоинспекции просят водителей увеличить дистанцию между авто и помнить о том, что машина зимой ведет себя по-другому.

По данным МЧС по Новосибирской области и по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра на 14 ноября, туманы и гололедица на дорогах будут осложнять дорожно-транспортную обстановку и способствовать возникновению ДТП.

— Преобладающими видами ДТП могут стать столкновение транспортных средств, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на пешеходов, — уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU