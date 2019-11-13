2019-11-13T20:05:13+03:00
Происшествия

Новосибирец сбил девочку на зебре: ребенок доставлен в больницу

В Новосибирске в ДТП пострадала несовершеннолетняя
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: ГИБДД города НовосибирскаРебенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: ГИБДД города Новосибирска
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске водитель сбил ребенка. На часах было около 19 часов, место столкновения — улица Богдана Хмельницкого, возле дома №44. 12-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле «Шкода Фабия» совершил наезд на несовершеннолетнюю, она была доставлено в больницу с ушибами. Обстоятельства ДТП уточняются, — сообщают в городской ГИБДД.

Водителей просят быть осторожней на дорогах, учитывать гололед при резком торможении. Также сотрудники госавтоинспекции просят водителей увеличить дистанцию между авто и помнить о том, что машина зимой ведет себя по-другому.

По данным МЧС по Новосибирской области и по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра на 14 ноября, туманы и гололедица на дорогах будут осложнять дорожно-транспортную обстановку и способствовать возникновению ДТП.

— Преобладающими видами ДТП могут стать столкновение транспортных средств, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на пешеходов, — уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»