Ушла с цветной авоськой: под Новосибирском начались ночные поиски 90-летней бабушки

13 Нояб. 19:06 2019-11-13T19:05:20+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск объявил срочный сбор. В рабочем поселке Кольцово пропала 90-летняя женщина. Удонова Мария Архиповна исчезла 13 ноября. Около 13 часов родные обнаружили, что дома бабушки нет. Бабушка здорова, проблем с памятью не было.

— Женщина одета как на фото: коричневое пальто с меховым воротником, черные войлочные сапоги, синий с цветами платок. С собой была цветная сумка, авоська, носит очки, как на снимке. Невысокая, рост около 160 сантиметров, худенькая, хромает, — сообщают в поисковом отряде.

Срочный сбор волонтеров назначен в Кольцово, добровольцев просили приехать к 22 часам к магазину Продсиб по адресу Кольцово, 19. С собой необходимо взять фонари и батарейки, тепло одеться, возможны поиски в лесу.

Если вы видели Марию Архиповну, можете сообщить об этом в полицию или на номер поискового отряда — 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU