2019-11-13T19:05:20+03:00
Общество

Ушла с цветной авоськой: под Новосибирском начались ночные поиски 90-летней бабушки

В Кольцово идет срочный сбор добровольцев
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Удонова Мария Архиповна исчезла 13 ноября. Фото: "Лиза Алерт" НовосибирскУдонова Мария Архиповна исчезла 13 ноября. Фото: "Лиза Алерт" Новосибирск
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск объявил срочный сбор. В рабочем поселке Кольцово пропала 90-летняя женщина. Удонова Мария Архиповна исчезла 13 ноября. Около 13 часов родные обнаружили, что дома бабушки нет. Бабушка здорова, проблем с памятью не было.

— Женщина одета как на фото: коричневое пальто с меховым воротником, черные войлочные сапоги, синий с цветами платок. С собой была цветная сумка, авоська, носит очки, как на снимке. Невысокая, рост около 160 сантиметров, худенькая, хромает, — сообщают в поисковом отряде.

Срочный сбор волонтеров назначен в Кольцово, добровольцев просили приехать к 22 часам к магазину Продсиб по адресу Кольцово, 19. С собой необходимо взять фонари и батарейки, тепло одеться, возможны поиски в лесу.

Если вы видели Марию Архиповну, можете сообщить об этом в полицию или на номер поискового отряда — 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»