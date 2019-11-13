Четыре человека слегли с гепатитом «А» после визита в бар «Веселый поросенок»

13 Нояб. 18:50 2019-11-13T18:50:52+03:00

Люди попали в больницу после визита в бар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Четыре человека заражены тяжелым заболеванием после визита в новосибирский бар. Такой вывод напрашивается после изучения отзывов на портале «Фламп».

«Замечательное заведение. 4 человека лежит в инфекционке на Шамшиных с гепатитом А. И все четверо посещали это заведение в один отрезок времени. Классный бар, ребят», - оставлено на сайте сообщение посетителя.

«Мой муж там лежит и посещал это заведение. Спасибо за подарок к обеду!» - гласит еще один отзыв.

Отзывы посвящены заведению «Веселый поросенок», которое находится в Новосибирске. От администрации заведения комментариев пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU