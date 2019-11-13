Четыре человека слегли с гепатитом «А» после визита в бар «Веселый поросенок»
Четыре человека заражены тяжелым заболеванием после визита в новосибирский бар. Такой вывод напрашивается после изучения отзывов на портале «Фламп».
«Замечательное заведение. 4 человека лежит в инфекционке на Шамшиных с гепатитом А. И все четверо посещали это заведение в один отрезок времени. Классный бар, ребят», - оставлено на сайте сообщение посетителя.
«Мой муж там лежит и посещал это заведение. Спасибо за подарок к обеду!» - гласит еще один отзыв.
Отзывы посвящены заведению «Веселый поросенок», которое находится в Новосибирске. От администрации заведения комментариев пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU