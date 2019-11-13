«А что было до этого?»: таксист обматерил пассажирку и выгнал ее из салона авто

13 Нояб. 15:24 2019-11-13T15:24:52+03:00

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В Новосибирске произошел конфликт между водителем такси и пассажиркой. Об этом рассказал один из подписчиков группы «Инцидент. Новосибирск». Там же опубликовано видео, где водитель такси орет на пассажирку матом и выгоняет из салона машины.

— Произошел ужасный инцидент с такси «Лидер». О том, что многие водители такси не компетентны и хамски относятся к пассажирам уже не является новостью. Вот и нас коснулась эта ситуация. В языковом лагере проводились выездные каникулы для детей. В последний день смены детей отправили на автобусе, а вожатые лагеря решили воспользоваться услугами такси. Ожидание машины составило около 40 минут. Все это время водитель искал адрес, дозвониться до него не удалось. Ему так же звонил диспетчер, трубку он не брал. По итогу не дождавшись его приезда, руководитель лагеря сама вышла на большую дорогу за пределами лагеря и нашла его. Села в машину, чтобы показать дорогу к лагерю, на что водитель начал орать матом, требовал выйти из машины. В итоге он высадил сотрудника на трассе, — пишет мужчина.

Мнение подписчиков группы разделилось. Большинство людей утверждают, что ситуация выглядит однобоко и неизвестно, с чего начался конфликт.

— Есть места, которые на навигаторе не отражены, или он завел не туда, а таксист начинает рыскать по местности, — оправдывают поступок водителя подписчики. — А еще у него навигатор на экране, а во время звонка экран показывает кто звонит, а не маршрут, и это мешает?

— Можно взять трубку, ответить, что скоро будет и ехать дальше. Диспетчер звонит, девушка звонит, а может что-то случилось. Авария или еще что-то, а он трубку не берет, — не уступают оппоненты.

— Мне вот всегда было интересно. Ну вот приехал таксист и на стадии посадки происходит какой то конфликт. Водитель отказывается везти пассажира и при этом явно ведет себя агрессивно, но пассажир стоит на своем и хочет уехать с ним. Получается он осознанно доверяет свою жизнь агрессивному таксисту?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743571" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске таксист обматерил пассажирку и диспетчера.

ИСТОЧНИК KP.RU