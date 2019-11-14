2019-11-14T05:08:48+03:00
Общество

Глухая уборщица из Новосибирска стала королевой красоты в Италии

Кроме ленты и короны Анастасия Ломако получила предложение руки и сердца
Анна ПАШАГИНА
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Девушка получила корону и решила отдохнуть. Фото: женская общественная организация «Соломинка»Девушка получила корону и решила отдохнуть. Фото: женская общественная организация «Соломинка»
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25-летняя Анастасия Ломако - глухая уборщица из Новосибирска. А еще - новоиспеченная королева красоты: девушка победила на международном конкурсе красоты, грации и таланта среди глухих «Miss and Mister Deaf Stars 2019». Проходило состязание в Италии, и сибирячка обошла конкуренток из 23 стран мира.

К слову, участвовать в конкурсах для Насти не в новинку:

— В апреле этого года Настя выступала наконкурсе красоты и таланта в Новосибирске «Леди тихая красота». Организаторами конкурса является женская общественная организация «Соломинка», — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Ангелина Балдаева, член организации «Соломинка». — По его итогам она стала 3-ей «Леди».

После этого Анастасия поехала в Санкт-Петербург и там тоже взяла корону, и специальный титул «Мисс Балтика».

Девушка одержала победу среди конкурсанток из 23 стран. Фото: женская общественная организация «Соломинка»

Девушка одержала победу среди конкурсанток из 23 стран. Фото: женская общественная организация «Соломинка»

— Анастасия редко писала нам, но иногда говорила, что времени мало и устают сильно с другими девочками на репетициях, — говорит Ангелина. — В Италию она поехала со своим молодым человеком.

На конкурсе в Италии у девушки было несколько разных выходов на сцену: в национальном костюме, в деловом, в купальнике и творческий номер.

Вместе с короной и ленточкой Анастасии вручили в подарок ювелирные украшения. Самый главный сюрприз ждал сибирячку в самом конце вечера: ее молодой человек сделал девушке предложение стать его женой. Сейчас пара отдыхает заграницей и вернется в Сибирь только в конце ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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