2019-11-13T14:59:11+03:00
Общество

С победой в Санкт-Петербург: в Бердске проходит VI интеллектуальный конкурс «Широка страна моя родная»

Член общественной палаты торжественно вручила благодарственные письма тем, кто помог организовать интеллектуальные состязания
Анна ПАШАГИНА
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Заместитель председателя комиссии общественной палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детей, председатель Правления МОО «Союз женщин города Бердска», организатор конкурса Раиса Константиновна Устинова.Заместитель председателя комиссии общественной палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детей, председатель Правления МОО «Союз женщин города Бердска», организатор конкурса Раиса Константиновна Устинова.Фото: Анна ПАШАГИНА
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В Бердске вручили благодарственные письма от Общественной палаты Новосибирской области и Правления МОО «Союз женщин города Бердска» депутатам-партнерам VI интеллектуального конкурса для старшеклассников города Бердска и студентов учреждений среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования Новосибирской области, «Широка страна моя родная».

Битву интеллектуалов организовывает уже шестой год подряд местная общественная организация «Союз женщин города Бердска».

Заместитель председателя комиссии общественной палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детей, председатель Правления МОО «Союз женщин города Бердска», организатор конкурса Раиса Константиновна Устинова лично поблагодарила депутатов за поддержку и помощь в организации турнира от имени председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Борисовны Гридневой.

— Благодаря грантовой поддержке администрации города Бердска и вашему непосредственному участию, уважаемые депутаты, на территории Бердска проходят важные соревнования. В этом году из 29 команд, 16 — представители школ. В финал вышло 5 команд, среди них три — из Бердских школ (№ 4; 11; лицей №6) , две из учреждений СПО: команды Сибирского геофизического колледжа и Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса,- подвела итог на сессии Совета депутатов города Бердска Раиса Константиновна.

— Призы достойные — за первое место команда-победитель получит сертификат на поездку в город-герой Ленинград (Санкт-Петербург) во время зимних каникул, для второго и третьего места подготовлена поездка по Новосибирской области, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Раиса Устинова, отметив, что аналога таких поощрений по итогам интеллектуальных турниров нет.

Благодарственные письма партнерам-руководителям организаций и предприятий будут вручены на финальном туре Конкурса 20 ноября. Особые слова благодарности направлены в адрес Банка «Левобережный» (ПАО) и ООО «Санаторий Рассвет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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