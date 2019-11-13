2019-11-15T13:52:10+03:00
Общество

Более 20 человек стали новыми членами Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области

Им вручили мандаты на заседании в областном правительстве
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Первое заседание нового состава Общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты Новосибирской областиПервое заседание нового состава Общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты Новосибирской областиФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В малом зале правительства Новосибирской области состоялось первое заседание нового состава Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области. Всего в мероприятии приняли участие около полусотни человек. В том числе 21 вновь избранный член Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области,

В торжественной обстановке председатель Общественной палаты Галина Гриднева вручила мандаты вновь избранным членам Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области, как подтверждение их полномочий. Кроме этого их поприветствовал первый заместитель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

А вот тех, кто в этой организации давно и успел уже проявить себя, наградили благодарственными письмами и почетными грамотами, их вручили: Борису Васильеву, Натальи Свечниковой, Ларисе Юртаевой, Владимиру Попкову, Алексею Панову, Александру Приходько, Олегу Ткачук и Ларисе Юртаевой.

— Стоит отметить, что не каждый субъект Российской Федерации сформировал общественную комиссию. Это очень важная и ответственная задача, тем более, она добровольная. Это, видимо, порыв души, когда ты понимаешь, что ты должен и можешь помогать людям, — отметила председатель Общественной палаты Галина Гриднева.

Напомним, в августе этого года на заседании Общественная палата Новосибирской области поддержала список тех, кто должен был пополнить ряды комиссии. Кандидатуры заявили общественные объединения Новосибирской области. Окончательное решение приняла Общественная палата Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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