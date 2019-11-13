Новосибирский юридический институт отметил 80-летие

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-13T14:10:58+03:00

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У Новосибирского юридического института (филиала) Томского юридического университета праздник — ему исполнилось 80 лет. Поздравить образовательное учреждение пришли полсотни гостей.

От имени Общественной палаты Новосибирской области институт поздравил председатель комиссии по вопросам образования и науки Сергей Трапезников.

— Преподаватели университета вносят большой вклад в подготовку специалистов, которые очень востребованы для нашей области. Мы часто соприкасаемся с теми людьми, которых готовит это образовательное учреждение. Мы видим, что достаточно хорошие и подготовленные специалисты выходят из этого вуза, — поделился с корреспондентом КП-Новосибирск Сергей Трапезников.

Кроме этого коллектив института также поздравил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Образовательное учреждение является одним из ведущих вузов региона, за эти 80 лет был пройден большой и славный путь, сохраняются и приумножаются традиции, соблюдаются высокие стандарты образования. Профессорско-преподавательский состав успешно доказывает свой высочайший профессионализм и любовь к своему делу. Желаю вам успехов, новых открытий и благополучия, — поздравил коллектив института Сергей Нелюбов.

Представители правоохранительных органов также присутствовали на празднике, они отметили, что выпускники вуза показывают достойный уровень подготовки при трудоустройстве.

На церемонии коллективу было сказано много добрых слов. Отметим, что за 80 лет институт выпустил более 17 тысяч высококвалифицированных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU