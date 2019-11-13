НГУАДИ — 30 лет: с торжеством университет поздравила Общественная палата Новосибирской области

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-13T13:34:11+03:00

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Гостей праздника ждала насыщенная праздничная программа. Кроме студентов и преподавателей университета в зале собрались представители органов исполнительной и законодательной власти, а также общественных организаций.

Член комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Новосибирской области Марина Курдюмова вручила руководителю учебного заведения поздравительное письмо и подарок.

— На наш взгляд это одно замечательное мероприятие — 30-летие со дня основания НГУАДИ. В нем волшебным образом сочетаются и научная деятельность, и высокий профессионализм выпускников и конечно же, социальная и общественная деятельность и студентов, и преподавателей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Марина Курдюмова.

Многочисленные поздравления, пышные букеты, подарки и трогательные слова не переставали наполнять зал.

— Сегодня пришли нас поддержать и поздравить самые лучшие друзья и партнеры. В адрес университета поступило более 250 поздравлений. Это потрясающе! Нам очень приятно, что у нашего университета очень много добрых друзей. Мы обязательно поздравим основателя университета, первых выпускников и весь творческий коллектив, и студентов, — поделилась с КП-Новосибирск ректор НГУАДИ Наталья Багрова.

Справка КП

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) продолжает традиции сибирской архитектурной школы, начало которой положено еще в начале XX века А.Д.Крячковым и А.Э.Сабеком на инженерном отделении Томского технического института в 1909 году.

Как самостоятельное учреждение он стал функционировать с конца 80-х годов XX века, получив название Новосибирский архитектурный институт (НархИ).

В 1993 году НАрхИ переехал в центр Новосибирска, в здание построенное по проекту архитектора А.Д.Крячкова.

В марте 1996 года институт получил статус Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии (НГАХА).

В 2015 году академия переименована в Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

В 2015 году при университете организован музей истории дизайна им. Ю.М. Косова.

ИСТОЧНИК KP.RU