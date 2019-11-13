В Софии завершилась специализированная выставка Interfood & Drink - 2019

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-13T12:38:55+03:00

С 6 по 9 ноября 2019 года в Софии проходила XVIII Международная специализированная выставка пищевых продуктов Interfood & Drink - 2019, которая по праву считается одной из ведущих отраслевых выставок в Болгарии и на Балканах.

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Выставка Interfood & Drink 2019 широко известна по всей Юго-Восточной Европе и за ее пределами и ежегодно собирает производителей и ведущих специалистов, позволяя наладить взаимодействие между представителями пищевой отрасли.

Новосибирская область была достойно представлена экспортно-ориентированными компаниями-производителями, которые презентовали профессионалам пищевой индустрии свое оборудование, продукты питания и биопрепараты.

«Био-Веста» - производитель биопрепаратов на основе чистых культур пробиотических микроорганизмов.

«Боэл Диспенсинг Системс» - разработчик устройств для быстрого беспенного розлива напитков.

«Микопро» - производитель биопрепаратов для защиты растений от паразитических нематод и разработчик функционального питания на основе полезных грибов.

«Бротех» - производитель оборудования для пищевой промышленности.

«Здоровое Питание» - производитель и поставщик полезных и вкусных продуктов для здорового питания.

За четыре дня работы на выставке новосибирские компании провели более 30 целевых деловых переговоров с компаниями из Болгарии и других стран мира. По итогам переговоров были подписаны три соглашения на поставку пробных партий продукции, а также достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и реализации стратегических планов.