2019-11-13T11:48:34+03:00
Общество

В Новосибирске обанкротившегося управдома заставили выплатить 56 миллионов рублей

Такое решение принял суд
Анна ПАШАГИНА
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Компания несколько раз меняла свое название. Фото: «Новая Сибирь».Компания несколько раз меняла свое название. Фото: «Новая Сибирь».
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Новосибирский арбитражный суд принял решение в деле о банкротстве одной из управляющих компаний: руководителей фирмы обязали выплатить 56 миллионов рублей.

Напомним, дело было возбуждено в 2016 году. Как сообщает издание «Новая Сибирь», эта фирма была одной из первых компаний, которые в 2006 году стали управлять в многоквартирных домах Новосибирска.

— В октябре 2014 компания передала другой организации все права на управление своими домами. Компания, оставшаяся фактически без бизнеса, потеряла и оригинальное название: ее переименовали, — рассказали краткую историю компании в издании «Новая Сибирь».

При этом директором новой компании стал бывший управляющий той самой обанкротившейся компании.

— В 2019 году конкурсный управляющий обратился в арбитраж с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывших директоров предприятия на 56,88 млн рублей. Суд иск удовлетворил, расценив действия руководителей «как продуманное и последовательное выведение активов на вновь созданное юридическое лицо, не обремененное долговыми обязательствами», — пишет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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