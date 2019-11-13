2019-11-13T11:17:56+03:00
Общество

«Хотите офигеть?»: сибирячка опубликовала скандальную переписку с воспитательницей детсада

Родительница возмутилась, почему не уследили за ее ребенком, который ушел гулять без шапки
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске назревает скандал между родительницей и воспитателем детского садика. Фото: «Подслушано Новосибирск»В Новосибирске назревает скандал между родительницей и воспитателем детского садика. Фото: «Подслушано Новосибирск»
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В Новосибирске разгорается скандал между мамой и воспитательницей детского садика. Женщины поругались, обмениваясь сообщениями в WhatsApp. Скриншоты опубликованы в группе «Подслушано Новосибирск». Мама мальчика возмутилась, почему воспитатель не смотрит за детьми: ее ребенок гулял без шапки.

— Он и так часто болеет. Следите за тем, чтоб он надевал шапку, также поддевал под куртку кофту. Спасибо! — написала сибирячка.

В ответ воспитатель грубо, почти что приказала, чтобы родители за своими детьми следили сами.

— Ваш ребенок вполне сам видит, надевает он головной убор или нет. Значит, перед тем, как отправить ребенка в сад, проговаривайте с ним, что и как он должен надеть. И какое поведение должно быть в саду. Надеюсь, предельно ясно все разъяснила, — как отрезала воспитательница. — Я вам напомню, что ваш ребенок ходит в старшую группу, младшая — напротив.

Конфликт в детсаду привлек внимание сибиряков, они активно дискутируют на эту тему. Фото: «Подслушано Новосибирск»

Конфликт в детсаду привлек внимание сибиряков, они активно дискутируют на эту тему. Фото: «Подслушано Новосибирск»

Мамочка аж растерялась от такой грубости и пообещала сохранить всю эту переписку, на что воспитатель заявила: ей все равно. Сейчас родительница недоумевает, насколько ребенок должен быть самостоятелен в этом возрасте.

История привлекла внимание подписчиков паблика. Сибиряки активно высказывают свое мнение, касательно спорной ситуации.

— Ребенок в старшей группе должен сам себя обслуживать, конечно, воспитатель должна смотреть, но у нее он не один. У меня ребенок в младшей, и она понимает, что надевать надо и как, — пишут подписчики.

— Воспитательница обязана следить за тем, чтоб дети были одеты! Не важно, в какой группе — это детский сад, а не школа для подростков!

— Люди, вы о чем, это ребенок. Неужели так сложно сказать ему или помочь? Для чего они там тогда нужны? За что они получают деньги? — возмутились сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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