В Новосибирске появится пешеходный переход со светодиодной подсветкой
Пешеходные переходы - одно из самых опасных опасных мест на дороге: не проходит и дня, чтобы в сводке не было ДТП, случившегося там. Чтобы предотвратить аварии, которые особенно часто происходят вечером и ночи, в Новосибирске оборудовали переход со светодиодной подсветкой. Оборудовали его по адресу: улица Зорге, 105.
- Это сделано в качестве эксперимента для привлечения внимания водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и ликвидации места концетрации ДТП, - пояснили в мэрии Новосибирска.
В среду, 13 ноября, его работу проверят специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Если этот метод покажет свою эффективность, то не исключено, что такие переходы будут оборудовать и дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU