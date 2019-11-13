В Новосибирске появится пешеходный переход со светодиодной подсветкой

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-13T08:41:40+03:00

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Пешеходные переходы - одно из самых опасных опасных мест на дороге: не проходит и дня, чтобы в сводке не было ДТП, случившегося там. Чтобы предотвратить аварии, которые особенно часто происходят вечером и ночи, в Новосибирске оборудовали переход со светодиодной подсветкой. Оборудовали его по адресу: улица Зорге, 105.

- Это сделано в качестве эксперимента для привлечения внимания водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и ликвидации места концетрации ДТП, - пояснили в мэрии Новосибирска.

В среду, 13 ноября, его работу проверят специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Если этот метод покажет свою эффективность, то не исключено, что такие переходы будут оборудовать и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU