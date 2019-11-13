2019-11-13T06:00:22+03:00
Происшествия

«В один момент я лишилась работы, машины и лица»: в Новосибирске страшная авария изуродовала женщину-таксиста

Сибирячка в одиночку растит дочь, и семья теперь осталась без средств к существованию, с кредитом за машину
Ульяна ДЖАНКОВА
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Это машина сибирячки Татьяны Немчиновой, авто восстановлению не подлежит. Фото: «АСТ-54»Это машина сибирячки Татьяны Немчиновой, авто восстановлению не подлежит. Фото: «АСТ-54»
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В Новосибирске в Октябрьском районе на мосту, соединяющем улицы Кирова и Выборную произошло жуткое ДТП. Снимки с места аварии опубликованы в группе новосибирской эвакуации «АСТ-54». По словам подписчика паблика, кроссовер Lifan, за рулем которого была женщина-таксист, выехал на встречную полосу и столкнулся с седаном, после чего машина влетела в отбойник. Удар оказался сильным, оба автомобиля прилично пострадали: у авто разбиты передние части, а водителю кроссовера понадобилась помощь врачей.

Это автомобиль, с которым столкнулась сибирячка. Фото: «АСТ-54»

Это автомобиль, с которым столкнулась сибирячка. Фото: «АСТ-54»

Корреспондентам КП- Новосибирск удалось связаться с пострадавшей таксисткой. Она рассказала, что авария изуродовала ей лицо и информация, опубликованная в соцсетях, искажена.

Начнем с того, что Татьяна Немчинова, так зовут женщину-таксиста, за рулем более 30 лет. За это время сибирячка ни разу не была в ДТП.

— Почему информация искажена? Я сидела за рулем Lifan. От удара я пыталась уйти до последнего. Дело было так. Я ехала от Дунайской в сторону Выборной в крайней левой полосе примерно 50 км/ч, увидела, что в противоположном направлении летит седан, виляя из полосы в полосу. Я начала экстренно тормозить и ушла в свою крайнюю правую. Ниссан же, как летел, так и прилетел мне в лоб, никаких действий не предпринимал. У него было три абсолютно свободных полосы, и он не смог ничего сделать. Это таксист-нелегал, машина арендованная. Свидетели, ехавшие прямо за мной, подтвердили эту информацию. Рада, что возвращалась домой со смены, поэтому пассажиров не было. Там нет колеи и вполне сносно, я успела затормозить почти, — рассказала водитель кроссовера. — Я официальный таксист, имею лицензию, ИП, плачу налоги, работаю в Яндекс-такси. Но к аварии это не имеет отношения. Ехала с выключенной программой домой.

Сибирячка благодарит водителей, которые ехали за ней. Они оперативно вызвали все службы и дали показания.

Но страшна даже не сама авария и в то, что сибирячку публично сделали виноватой, а последствия ДТП. Татьяна Немчинова получила тяжелую травму после столкновения: скальпированная рана лица, говоря обычным языком, у женщина снята кожа от волосяной части до щеки. Татьяне под наркозом сделали операцию на лице. По словам сибирячки, врач старался аккуратно зашить рану, но предупредил, будут шрамы.

— В один момент я осталась без работы, машины и лица, — говорит расстроенная женщина. — Это был мой единственный заработок, я кормилец в семье.

А еще Татьяна платит кредит за машину, которая после аварии восстановлению не подлежит. Платить надо еще 4 года, в месяц это приличная сумма — около 18 тысяч рублей.

У Татьяны дочь-подросток. Мужа нет, а родители умерли. Помочь сибирячке некому. Сейчас она восстанавливает силы после наркоза, а когда придет в себя столкнется один на один со всеми проблемами, что на нее навалились в одну секунду.

После ДТП сибирячка осталась без авто, за которое еще четыре года платить кредит. Фото: Татьяна Немчинова

После ДТП сибирячка осталась без авто, за которое еще четыре года платить кредит. Фото: Татьяна Немчинова

Если у вас есть возможность помочь Татьяне Немчановой, звоните по телефону редакции:

8 — 923 — 145 — 11 — 03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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