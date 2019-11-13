«Особые приметы — нарощенные ресницы»: в Новосибирске пропала девушка в серебристой куртке

СЕГОДНЯ 04:13 2019-11-13T11:22:55+03:00

В Новосибирске пропала 33-летняя девушка в серебристой куртке и с нарощенными ресницами. Фото: «Лиза Алерт»

О ней ничего неизвестно почти неделю

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В Новосибирске волонтеры и полиция ищут 33-летнюю девушку — Ольгу Пудову. О ней ничего неизвестно с 7 ноября. Предположительно может находится на территория Кировского или Дзержинского районов. Об этом сообщают в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт». В качестве особой приметы указаны нарощенные ресницы.

Как только поисковики опубликовали в своей группе «ВКонтакте», подписчики начали сообщать, что якобы видели пропавшую в общественном транспорте.

— Я ее видела час назад. Ехала в 63 маршрутке. Обратила внимание на нее как раз из-за ресниц, — написала девушка.

На самом деле это была Ольга Пудова неизвестно: девушка по-прежнему числится пропавшей.

Ее приметы: рост 172-175 сантиметров, нормального телосложения, черные окрашенные волосы, глаза голубые. Особой приметой являются нарощенные ресницы. Девушка была одета в серебристую куртку, как на фото, черные джинсы и черные угги с мехом.

Информацию о местонахождении девушки просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Также добровольцев просят помочь в поисках сибирячки.

ИСТОЧНИК KP.RU