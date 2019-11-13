«Особые приметы — нарощенные ресницы»: в Новосибирске пропала девушка в серебристой куртке
В Новосибирске волонтеры и полиция ищут 33-летнюю девушку — Ольгу Пудову. О ней ничего неизвестно с 7 ноября. Предположительно может находится на территория Кировского или Дзержинского районов. Об этом сообщают в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт». В качестве особой приметы указаны нарощенные ресницы.
Как только поисковики опубликовали в своей группе «ВКонтакте», подписчики начали сообщать, что якобы видели пропавшую в общественном транспорте.
— Я ее видела час назад. Ехала в 63 маршрутке. Обратила внимание на нее как раз из-за ресниц, — написала девушка.
На самом деле это была Ольга Пудова неизвестно: девушка по-прежнему числится пропавшей.
Ее приметы: рост 172-175 сантиметров, нормального телосложения, черные окрашенные волосы, глаза голубые. Особой приметой являются нарощенные ресницы. Девушка была одета в серебристую куртку, как на фото, черные джинсы и черные угги с мехом.
Информацию о местонахождении девушки просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Также добровольцев просят помочь в поисках сибирячки.
ИСТОЧНИК KP.RU