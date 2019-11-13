«Какая вкуснятина!»: суровые финны восхитились откровенным танцем сибирячки
Елена Яткина — известная танцовщица из Новосибирска. Девушка отправилась в турне по зарубежным странам с мастер-классами. Недавно закончился ее тур по Китаю, там она посетила несколько крупных городов. А сейчас Елена находится в Финляндии. Там она сняла очередное «горячее видео». Кадры со своим откровенным танцем, восхитившим суровых финнов, сибирячка опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. Чтобы впечатлить иностранцев девушка облачилась в боди и коротенькие шортики телесного цвета, кажется, будто они сливаются с телом танцовщицы. Движения девушки плавные и завораживающие, видно, что и сама Елена получает удовольствие от своих движений.
— Финляндия, конечно, холодная страна с таким же менталитетом. Но я не первый раз здесь, привыкла уже, что люди здесь спокойные и молчаливые. На классах они также все в себе. Кроме моментов, когда танцую для них соло, там с эмоциями все в порядке! — пишет сибирячка в своем аккаунте. — По опыту знаю, что их состояние никак не связано с тем, что им что-то не нравится или скучно. Просто они такие есть. В их сувенирных магазинчиках куча открыток и книжек про интровертов.
Подписчики Елены восхитились ее танцем.
— Какая вкуснятина, — восторженно комментируют они. — Как всегда Богиня. Круто!
Также подписчики заподозрили сибирячку в том, что она беременная. Елена заверила, что это не так и она просто поправилась.
Сибирячка показала откровенный танец финам.
ИСТОЧНИК KP.RU