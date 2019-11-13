2019-11-13T06:05:38+03:00
Общество

«Какая вкуснятина!»: суровые финны восхитились откровенным танцем сибирячки

Чтобы их впечатлить, девушка надела боди и коротенькие шортики, сливающиеся с телом
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мастер-класс от сибирячки суровым финам. Фото: соцсетиМастер-класс от сибирячки суровым финам. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Елена Яткина — известная танцовщица из Новосибирска. Девушка отправилась в турне по зарубежным странам с мастер-классами. Недавно закончился ее тур по Китаю, там она посетила несколько крупных городов. А сейчас Елена находится в Финляндии. Там она сняла очередное «горячее видео». Кадры со своим откровенным танцем, восхитившим суровых финнов, сибирячка опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. Чтобы впечатлить иностранцев девушка облачилась в боди и коротенькие шортики телесного цвета, кажется, будто они сливаются с телом танцовщицы. Движения девушки плавные и завораживающие, видно, что и сама Елена получает удовольствие от своих движений.

— Финляндия, конечно, холодная страна с таким же менталитетом. Но я не первый раз здесь, привыкла уже, что люди здесь спокойные и молчаливые. На классах они также все в себе. Кроме моментов, когда танцую для них соло, там с эмоциями все в порядке! — пишет сибирячка в своем аккаунте. — По опыту знаю, что их состояние никак не связано с тем, что им что-то не нравится или скучно. Просто они такие есть. В их сувенирных магазинчиках куча открыток и книжек про интровертов.

Подписчики Елены восхитились ее танцем.

— Какая вкуснятина, — восторженно комментируют они. — Как всегда Богиня. Круто!

Также подписчики заподозрили сибирячку в том, что она беременная. Елена заверила, что это не так и она просто поправилась.

Сибирячка показала откровенный танец финам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске появится пешеходный переход со светодиодной подсветкой
Кота, которого покалечили бродячие псы, хозяева бросили в приюте
Стала известна судьба подростка с родинкой, пропавшего в Новосибирске
«Серега — модель от Бога!»: сибиряк повеселил соцсети пародией на новогодние фотосеты
«В один момент я лишилась работы, машины и лица»: в Новосибирске страшная авария изуродовала женщину-таксиста
«Особые приметы — нарощенные ресницы»: в Новосибирске пропала девушка в серебристой куртке
«Спасибо кондуктору, успели выйти»: в центре Новосибирска загорелся автобус
«Это вопиющее поведение «яжематерей»: Вера Ганзя раскритиковала обидчиков школьницы, униженной на чаепитии
В центре вирусологии «Вектор» выпустят 5000 доз вакцины против лихорадки Эбола
Под Новосибирском столкнулись три машины: от удара загорелся грузовик
«Это просто ужас»: на трассе под Новосибирском скорая помощь врезалась в КамАЗ
Застрял на дороге: новосибирцам пришлось толкать заглохший на горке троллейбус
«На руке - красная ниточка»: экс-глава КПСС Якутии пропала в Новосибирске
«Ты подверг нас опасности»: соседи скрутили новосибирца, воровавшего пожарные шланги
Видео: девушка с коляской отбила третьеклассника от разъяренной толпы подростков
Как бороться с подкроватными монстрами вашего малыша
85-летний ветеран на BMW X5 устроил смертельное ДТП возле кладбища в Новосибирске
«Две полосы заняли»: на Ипподромской магистрали столпилось полсотни грузовиков