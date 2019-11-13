«Какая вкуснятина!»: суровые финны восхитились откровенным танцем сибирячки

СЕГОДНЯ 02:59 2019-11-13T06:05:38+03:00

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Елена Яткина — известная танцовщица из Новосибирска. Девушка отправилась в турне по зарубежным странам с мастер-классами. Недавно закончился ее тур по Китаю, там она посетила несколько крупных городов. А сейчас Елена находится в Финляндии. Там она сняла очередное «горячее видео». Кадры со своим откровенным танцем, восхитившим суровых финнов, сибирячка опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. Чтобы впечатлить иностранцев девушка облачилась в боди и коротенькие шортики телесного цвета, кажется, будто они сливаются с телом танцовщицы. Движения девушки плавные и завораживающие, видно, что и сама Елена получает удовольствие от своих движений.

— Финляндия, конечно, холодная страна с таким же менталитетом. Но я не первый раз здесь, привыкла уже, что люди здесь спокойные и молчаливые. На классах они также все в себе. Кроме моментов, когда танцую для них соло, там с эмоциями все в порядке! — пишет сибирячка в своем аккаунте. — По опыту знаю, что их состояние никак не связано с тем, что им что-то не нравится или скучно. Просто они такие есть. В их сувенирных магазинчиках куча открыток и книжек про интровертов.

Подписчики Елены восхитились ее танцем.

— Какая вкуснятина, — восторженно комментируют они. — Как всегда Богиня. Круто!

Также подписчики заподозрили сибирячку в том, что она беременная. Елена заверила, что это не так и она просто поправилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743431" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала откровенный танец финам.

ИСТОЧНИК KP.RU