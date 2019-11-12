«Спасибо кондуктору, успели выйти»: в центре Новосибирска загорелся автобус

СЕГОДНЯ 20:17 2019-11-12T20:17:43+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

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Вечером во вторник, 12 ноября, произошло ЧП в самом центре Новосибирска: у дома №55 на улице Ленина загорелся автобус.

- Пожарные выехали на место в 22. 27, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Пожар оперативно был ликвидирован.

Добавили красок в эту историю в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»:

- Пассажиры и водитель успели покинуть автобус, никто не пострадал: из салона эвакуировались 20 человек. Пламя быстро охватило весь ЛиАЗ, и к моменту прибытия пожарных автобус выгорел практически полностью.

Сами пассажиры тоже рассказывают о том, что происходило во время пожара, в комментариях:

- Спасибо кондуктору, что мы успели выйти без какой-либо паники, - написала пользователь под ником Дашка Белочка.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит разобраться в причинах возгорания.

В центре Новосибирска загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU