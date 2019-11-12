Под Новосибирском столкнулись три машины: от удара загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-12T16:46:29+03:00

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Вечером на трассе Новосибирск-Болотное, около поселка Ояш, произошла авария. В результате ДТП буквально загорелся поврежденный в аварии грузовик.

— Грузовая «Volvo» в результате аварии получила серьезные повреждения, просто рассыпавшись на детали на трассе, и загорелась. Легковой автомобиль укатился далеко в кювет. Второй грузовик, также оказавшись в кювете, пострадал незначительно, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На месте ДТП работали два пожарных расчета, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Очевидцы события утверждают, что в аварии пострадали водитель и пассажир «Volvo», а так же пассажирка легкового автомобиля.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что, вероятно, причиной аварии мог стать гололед на трассе, образовавшийся из-за погодных условий.

— Хорошо, что мы смогли по этой трассе без аварий проехать.

— Видимо, дорожные службы так работают у нас. Дороги к зиме не готовы.

— Сегодня на дорогах даже тормозить сложно. Аварии не удивляют, — пишут люди.

В результате аварии на трассе по Новосибирском загорелся грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU