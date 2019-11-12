Застрял на дороге: новосибирцам пришлось толкать заглохший на горке троллейбус

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-12T15:02:37+03:00

В Новосибирске пассажирам пришлось самим толкать застрявший троллейбус. Фото: Кадр из видео

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Сильный снегопад, обрушившийся на Новосибирск 12 ноября, совсем не радует горожан. Но больше всего неприятностей подобная погода доставляет автолюбителям. Движение в Новосибирске было затруднено в течение всего дня, однако к вечеру пробки на дорогах только усилились. Сервис «2ГИС» оценивает загруженность городских дорог в 11 баллов по 10-балльной шкале.

"2ГИС" оценивает пробки на дорогах Новосибирска в 11 баллов. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk

В некоторых районах Новосибирска погодные условия привели не только к различным авариям, но к другим неприятным ситуациям. К примеру, в районе станции метро «Студенческая» пассажирам пришлось совместными усилиями толкать застрявший троллейбус. Происходящее сняли на видео прохожие, позже ролик попал в сеть.

— Даже троллейбусы стали буксовать! Вот, люди подталкивают. Зима пришла, что тут скажешь, — говорит автор видео в паблике «АСТ-54».

В комментариях под постом многие люди написали, что хоть подобная погода — совсем не редкость для сурового сибирского климата. Однако, несмотря на это, ситуации на дорогах все равно оставляют желать лучшего:

— Снег в ноябре — это не новость для Новосибирска.

— Любишь кататься — люби и саночки возить.

— Как только в городе выпадает снег, наступает сезон аварий, — пишут люди.

Новосибирцам пришлось толкать застрявший на горке троллейбус.

ИСТОЧНИК KP.RU