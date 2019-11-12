2019-11-12T14:47:11+03:00
Общество

«На руке - красная ниточка»: экс-глава КПСС Якутии пропала в Новосибирске

Пожилая женщина не ориентируется в городе
Никита МАНЬКО
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Пропавшая бабушка совсем не знает город.Пропавшая бабушка совсем не знает город.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Волонтёры третьи сутки ищут 78-летнюю Валентину Александровну Тумину, пропавшую на ОбьГЭСе.

- Около 15.00 пенсионерка вышла в «Пятерочку» рядом с домом на улице Печатников и не вернулась. Бабушка – бывший секретарь крайкома партии, раньше никогда не пропадала. Но недавно женщина переехала в Новосибирск из Якутска, и в городе не ориентируется. Пока поиски не дали результатов – прокомментировала КП-Новосибирск пресс-секретарь отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Женщина была одета в чёрную дублёнку с переливающимся рисунком в виде цветов, чёрный шарф с белыми цветочками, на голове капюшон. На пропавшей были чёрные брюки, на ногах пенсионерка носила чёрные ботинки с меховой опушкой. На левой руке женщины была завязана красная ниточка – оберег.

Приметы пенсионерки такие: рост 168 см, нормального телосложения, с серо-зелёными глазами, светлыми волосами.

Волонтеры просят всех, кто видел Влентину Александровну, обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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