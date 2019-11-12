2019-11-12T14:23:51+03:00
Происшествия

«Ты подверг нас опасности»: соседи скрутили новосибирца, воровавшего пожарные шланги

Пойманного с поличным мужчину сибиряки передали в полицию
Никита МАНЬКО
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Мужчину поймали с поличным.Мужчину поймали с поличным.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во вторник, 12 ноября, жители ЖК «Матрёшкин двор» задержали мужчину в рабочем комбинезоне электрика и обвинили в краже пожарных шлангов. Сама история, как рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», произошла в доме на улице Петухова, 97\2. К своему посту сибиряки приложили видео: в кадре - мужчина средних лет, который на камеру признаёт факт кражи шлангов с 13 этажа.

- Ты понимаешь, что совершил правонарушение? Даже преступление, подверг нас опасности? - спрашивают у него.

В ответ мужчина говорит, что пожарные рукава нужны ему на дачу, чтобы «качать воду». Теперь это ему придется объяснять полицейским.

- Около двух часов назад в отдел полиции Кировского района поступило сообщение о задержании подозреваемого в краже пожарных шлангов. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, сейчас мужчина доставлен в отдел полиции. Проводится расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям мужчины, - сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Cоседи скрутили новосибирца, воровавшего пожарные шланги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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