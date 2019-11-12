85-летний ветеран на BMW X5 устроил смертельное ДТП возле кладбища в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-12T12:59:52+03:00

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Ветеран воинской службы в отставке 1936 года рождения устроил смертельное ДТП напротив Пашинского кладбища в Новосибирске. Сегодня в прокуратуре Калининского района рассказали подробности приговора, который вынесли пожилому водителю.

Жесткое столкновение «ВАЗ-2107» и BMW X5 XDRIVE случилось 21 сентября 2018 года. Согласно материалам дела, около 19:20 84-летний новосибирец ехал по Краснояровскому шоссе и в районе Пашинского кладбища пошел на обгон. Из показаний пенсионера следует, что выехав на встречную полосу движения, водитель внедорожника заметил автомобиль «ВАЗ-2107» на встречной полосе почти в 50 метров от своего автомобиля. Мужчина начал съезжать в левый кювет, но столкновения избежать не удалось.

— Мы с Дмитрием поехали от дома в микрорайоне «Стрижи» возле села Пашино, были трезвы, но не пристегнуты ремнями безопасности. Мы поехали с разрешенной скоростью мимо Пашинского кладбища, внезапно я увидел яркий свет, который ослепил мне глаза, затем почувствовал сильный удар в голову. Пришел в себя только в больнице, — рассказал выживший пассажир «Жигулей» Руслан.

В результате ДТП у немецкого внедорожника была разбита фара и крыло, «Жигули» восстановлению не подлежали. В ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107» 21-летний Дмитрий — он получил серьезную травму головы, грудной клетки и ног и другие тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Пассажир «Жигулей» 20-летний Руслан получил оскольчатый перелом бедра, тяжелые травмы таза и живота, повреждения внутренних органов и черепно-мозговую травму.

— 85-летний обвиняемый полностью признал вину, суд учел престарелый возраст, инвалидность, наличие званий «Ветеран труда» и «Ветеран воинской славы», госнаград и наличие жены с инвалидностью первой группы, а затем назначил полтора года лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года, — сообщила «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Родственница погибшего Дмитрия и 20-летний Руслан заявили иски о компенсации вреда здоровью и морального вреда в 2 миллиона и 1 миллион рублей. Суд решил взыскать с виновника ДТП по полмиллиона и 300 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU