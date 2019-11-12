2019-11-12T12:44:48+03:00
Общество

«Две полосы заняли»: на Ипподромской магистрали столпилось полсотни грузовиков

Сотрудники ГИБДД разворачивают все машины с кузовом сторону центра города
Ульяна ДЖАНКОВА
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На Ипподромской магистрали столпились грузовики.На Ипподромской магистрали столпились грузовики.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске по улице Ипподромской, под Октябрьской магистралью — транспортный коллапс. Там столпилось полсотни грузовиков. Большегрузный транспорт занял две полосы, для проезда осталась только одна. Как сообщают очевидцы, все машины с кузовом сотрудники ГИБДД разворачивают назад, в центр города. Но, видимо, водителям нет надобности туда ехать, поэтому они паркуются на обочине, тем самым ограничивая движения легковушек. Такая ситуация длится на протяжении четырех часов.

Две полосы заняли грузовики, движение - только по одной. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Две полосы заняли грузовики, движение - только по одной.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию нам не смогли прокомментировать, но обещали уточнить.

Под Октябрьской магистралью - затор. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Под Октябрьской магистралью - затор.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Новосибирске случился снежный коллапс, город сковали многокилометровые пробки, дорожную обстановку осложняет гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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