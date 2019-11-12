2019-11-12T10:18:59+03:00
Общество

«Наверное, хвастался»: у сибиряка с шеи сорвали цепочку за четверть миллиона рублей

А вот продали ювелирное украшение злоумышленники гораздо дешевле
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы сорвали с шеи друга цепочку за четверть миллиона рублей.Новосибирцы сорвали с шеи друга цепочку за четверть миллиона рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новосибирские следователи передали в суд дело четверых сибиряков, которых обвиняют в краже золотой цепочке у своего 25-летнего знакомого. Стоимость ювелирного украшения — почти 250 тысяч рублей. Знакомые каким-то образом узнали, что на шеи их друга такая дороговизна и задумали украсть цепочку. Возможно, сибиряк сам когда-то упоминал, что носит на шее дорогое украшение.

Свое преступление они тщательно планировали. Чтобы друг не узнал, кто украл у него дорогую вещь, мужчины позвали на помощь двоих друзей, им пообещали долю, если все успешно завершится. По плану они должны были подвести мужчину с цепочкой к дому, а потом напасть на него и отобрать украшение.

Когда настал час икс, идейные вдохновители спрятались в соседнем дворе и ждали. Злоумышленникам повезло, что в тот вечер друг не снял цепочку с шеи. Мужчину «уложили» электрошокером и кастетом, отобрали золото и бросили.

В Новосибирске компания задерживаться не стала, уехали в Новокузнецке, где цепочку и продали, правда, выручили за нее на сто тысяч меньше ее стоимости — около 167 тысяч рублей. Все деньги поделили между собой.

— Все участники группы были задержаны. В ходе проведенных обысков по адресам проживания фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанных электрошокер и кастет, с помощью которых был совершен разбой, — сообщили в МВД по Новосибирской области.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новосибирцы сорвали с шеи друга цепочку за 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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