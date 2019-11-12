«Спешил, хотел перекусить?»: новосибирец на иномарке врезался в павильон с роллами и сбежал

СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-12T06:35:57+03:00

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В Новосибирске у дома №39 по улице водители иномарки врезался в павильон с роллами. Все случилось около трех часов ночи во вторник, 12 ноября. Несмотря на то, что автомобиль значительно поврежден, у него смят капот, водитель видимо не пострадал, потому что с места аварии он убежал. Помимо разбитого автомобиля, после себя водитель оставил пробитую стену в ларьке, а еще автомобилист повредил машину, которая стояла рядом на парковке. Где сейчас находится беглец, неизвестно. Фото ДТП опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

— Он спешил перекусить? — предположили подписчики.

— Как правило, в таких ситуациях тачка взята в кредит, на ней летняя резина, а еще страховки нет — взять с таких нечего, — пишут сибиряки.

У павильона пробита стена, а еще поврежден рядом припаркованный автомобиль. Фото: «АСТ-54»

— Вчера ехал по городу, такое ощущение, что некоторые не поняли, что дорожные условия поменялись. Не держат интервал, обгоняют и гонят, как по сухой дороге. Ну и эти, дрифтеры на светофоре в поворот, еще не наигрались, вчера один такой чуть не приехал в меня, — рассказал подписчик паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU